Gripe forte pode matar? Especialistas alertam para riscos

A doença pode ser causada por diferentes tipos de vírus influenza, como os tipos A e B. O vírus Influenza A costuma estar relacionado a quadros mais severos e surtos sazonais, enquanto o Influenza B afeta mais frequentemente crianças e adolescentes, mas também pode causar complicações sérias.

A boa notícia é que existe uma maneira eficaz de se proteger: a vacinação. A vacina contra a gripe é atualizada anualmente para combater as cepas mais recentes do vírus e está disponível gratuitamente para os grupos prioritários durante as campanhas nacionais de imunização. Mesmo quem está fora desses grupos pode e deve se vacinar, especialmente em épocas de maior circulação do vírus.

Além da vacina, medidas simples como lavar as mãos com frequência, cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir, e evitar locais fechados e com aglomerações em períodos de surto também ajudam na prevenção.