Cantor sertanejo Edson perde dente em almoço e brinca na internet

Apesar do tom descontraído, o sertanejo fez um apelo aos profissionais de odontologia da cidade. "Quero ver se consigo cantar uma música assim mesmo, mas se puder arrumar é melhor", disse.

O cantor Edson, que integra a dupla sertaneja Edson & Hudson, passou por um incidente inusitado na tarde desta sexta-feira (30). Enquanto almoçava em Anápolis, no interior de Goiás. O artista perdeu um dente ao morder um pedaço de frango, horas antes de um show marcado para a cidade de Abadiânia.

De acordo com as informações, Edson conseguiu atendimento odontológico e a agenda de shows da dupla foi realizada com animação e alegria.