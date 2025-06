Notas de falecimentos - 01/06/2025

Sra. Elza Luzia Inocente Shimbo, Faleceu ontem, nesta cidade, contava 72 anos, filha do Sr. Luiz Gonzaga Inocente e da Sra. Maria Cano Inocente, falecida, era casada com o Sr. Paulo Takeo Shimbo; deixa os filhos: Luis Antonio Shimbo, casado com a Sra. Amanda Alcantara G. Shimbo; Ines Toshiko Shimbo e Gabriel Ribeiro dos Santos. Deixa netas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório Memorial da cidade de São Pedro/SP, para o Cemitério Parque São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Cristovão Molero, Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 62 anos, filho dos finados Sr. João Molero Domingues e da Sra. Elcia Parras Molero, era casado com a Sra. Renata Aparecida Paschoal Molero; deixa a filha: Vanessa Cristine Molero, casada com o Sr. Renan Gomes de Lima, deixa a neta Helena Molero de Lima, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 do Velório Memorial de São Pedro - SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Charqueada - SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra Gioconda Marchiori Frasson, Faleceu dia 30/05/2025 na cidade de Piracicaba, aos 86 anos de idade e era viúva do Sr. Daniel Francisco Frasson, era filha do Sr. Antonio Marchiori e da Sra. Candida Volpato, falecidos. Deixa os filhos: Antonio Vicente Frasson casado com Silvana Ferreira da Cunha Frasson; Daniel Frasson casado com Cleonice Maria Soares Frasson; Marina Frasson Reis casada com Antonio José Reis; Eduardo Raimundo Frasson casado com Vanessa Criatiane Pissolito Frasson. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 31/05/2025 as 17:00 horas saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala-03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Jorge Sá de Souza, Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 60 anos, filho do Sr. João Jacinto de Souza e da Sra. Iraci Sá de Souza, falecida; deixa os filhos: Thalia da Silva Souza Maciel, casada com o Sr. Alex Sandro Oliveira Maciel e Alan da Silva Souza. Deixa neta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Juvenal Firmino de Medeiros, Faleceu dia 31/05/2025 na cidade de Piracicaba, aos 91 anos de idade e era casado com a Sra. Neide Bombo de Medeiros, era filho do Sr. Benedito Firmino de Medeiros e da Sra. Maria da Conceição, falecidos. Deixa os filhos: Alessandro Junior Bombo de Medeiros; Alessandra Bombo de Medeiros, já falecida; Maria Eunice Medeiros Gobbo; Rita Medeiros; José Antonio Medeiros. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 31/05/2025 as 15:30hs, saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição sala-C, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.