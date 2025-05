Homem de 59 anos é encontrado morto dentro de casa

Um homem de 59 anos foi encontrado morto dentro de sua residência na noite desta sexta-feira (30), no bairro Gustavo Piccinini, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. Ele estava sem dar notícias havia quatro dias.

De acordo com informações, vizinhos sentiram um forte cheiro vindo do imóvel e acionaram a Polícia Militar. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o corpo do morador já sem vida dentro da casa.

Uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local e confirmou o óbito. A perícia foi acionada e realizou os procedimentos de praxe. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) pela funerária, e submetido a exame necroscópico para determinar a causa da morte.