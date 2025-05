'Renasci': Lívia Andrade relata desespero em pouso de emergência

O susto aconteceu durante um voo que deveria ter como destino o Aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo. O avião, modelo Air King E90 e de prefixo PT-LHZ, enfrentou problemas técnicos e não conseguiu acionar corretamente o trem de pouso. A bordo, além de Lívia, estavam seu marido, o empresário Marcos Araújo — conhecido como Marcos AudioMix —, o DJ Sevenn e o cantor Kevin Brauer.

Seguindo o protocolo de segurança para situações de “pouso de barriga”, a piloto foi orientada a sobrevoar a cidade de São Paulo por cerca de 30 minutos, queimando combustível para reduzir os riscos de incêndio no momento do impacto.

Com o clima de apreensão no ar, a torre de controle redirecionou a aeronave para o Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro, em Jundiaí, no interior paulista. Lá, uma operação de emergência foi acionada, mobilizando equipes de resgate e bombeiros especializados do próprio terminal.