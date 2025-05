Dois atletas de Piracicaba são pré-convocados para Mundial 

Os atletas Vinicius Silva Santos e Luiz Felipe da Silva, ambos do time Monsters Fitnes, de Piracicaba, estão pré-classificados para o Mundial de Boxe Chinês, competição que será realizada no Brasil, na cidade de Araraquara, no mês de outubro. Eles terão o último teste com o técnico da Seleção Brasileira, em 20 de junho, e se forem aprovados, “carimbam o passaporte” para o evento.

A dupla entrou no radar da Seleção Brasileira após conquistarem o título do XVI Copa Santo Amaro de Boxe Chinês, torneio que foi realizado no último dia 18, em São Paulo.

Neste torneio, Vinicius sagrou-se tetracampeão (2022,2023,2024 e 2025), na categoria até 65 kg adulto avançado, com apenas 17 anos. Já Luiz Felipe conquistou o ponto mais alto do pódio - foi bicampeão (2022 e 2025) - na categoria até 60 kg adulto avançado.