19º Congresso Empresarial Acipi: veja programação

Tudo pronto para a 19ª edição do Congresso Empresarial da Acipi, que ocorre na próxima terça-feira, dia 3 de junho, no Teatro Losso Netto, a partir das 16 horas. O evento promovido pela Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba) tem como tema Liderança que transforma e reunirá cerca de 600 participantes. Com uma programação que vai além das apresentações no palco – palestras de Murilo Gun, Dado Schneider e Tânia Mujica – o Congresso contará com atrações culturais, ativações das marcas parceiras, experiências sensoriais e espaços de convivência pensados para proporcionar vivências transformadoras ao público. No último lote de ingressos, os interessados podem ser adquiridos pelo site www.congressoacipi.com.br

Para promover uma atmosfera de conexões, na abertura das portas do teatro, a partir das 16 horas, os participantes serão recepcionados ao som dos DJs Adrian Doná (@adriandona) e Vitor Galvão (@estudio_atoca), que comandarão a ambientação musical do evento. Conhecidos regionalmente por utilizarem exclusivamente discos de vinil em seus sets, os artistas prometem uma performance que combina a qualidade sonora com o charme visual da discotecagem analógica, despertando a curiosidade de quem aprecia experiências autênticas.

Durante os intervalos entre as apresentações, o artista Maikão (@maikaosoueu) será responsável por conduzir intervenções culturais e artísticas. Reconhecido pelo carisma e talento, ele transformará o tempo de espera em um momento interativo e dinâmico, com o objetivo de envolver o público em um clima leve e acolhedor. A proposta é que o Congresso mantenha sua energia elevada do início ao fim, estimulando a participação e o engajamento de todos.