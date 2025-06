Persona: Marcelo Cançado e o sucesso da Rede Drogal

A Drogal é hoje uma das maiores redes de farmácias do interior de São Paulo, numa história de décadas surgida aqui em Piracicaba. Qual é a dimensão do negócio em termos de sua capilaridade e colaboradores?

Nessa entrevista para o Persona, ele fala um pouco sobre essa nova fase, os principais entraves para o desenvolvimento do setor e nos oferece um panorama sobre a dimensão que a Rede Drogal representa hoje em Piracicaba e sua consolidação como a maior rede de farmácias do interior paulista. Confira:

Marcelo Cançado faz parte da terceira geração da família à frente de um negócio que há décadas faz parte do cotidiano de Piracicaba e de diversas outras cidades do interior paulista: a Rede Drogal, que neste ano completa 90 anos de fundação. Na gestão da empresa há mais de 40 anos - junto do irmão, Ricardo, do sobrinho Thiago e do primo, Roberto Lessa - Cançado presidiu até agosto do ano passado o Conselho da Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba) cargo que ocupava desde 2021. A saída foi motivada por novos voos na liderança da principal entidade do setor de farmácias do país, a Abrafarma (Associação Brasileira de Farmácias e Drogarias), cargo que ocupa desde então.

A Drogal nasceu em Piracicaba em 1935, portanto há 90 anos, com o nome de Pharmácia do Povo, na antiga rua João Pessoa, hoje rua Governador Pedro de Toledo, esquina com a rua Moraes Barros. Em 1968 mudou para a rua Governador Pedro de Toledo, 926, onde permanece até hoje. Mantendo nosso foco na expansão sustentável, a Drogal possui 410 farmácias (sendo 41 apenas em Piracicaba) espalhadas por 131 cidades, sendo 128 no interior de SP e 3 no interior de Minas Gerais. Isso consolida a Drogal como a maior rede de farmácias no interior paulista e a 8ª maior rede do país no Ranking da Abrafarma (Associação Brasileira de Farmácias e Drogarias). Atualmente são 8.000 colaboradores.

Do ponto de vista de uma das maiores marcas empregadoras de Piracicaba e da região, quais são os principais valores que ela cultiva junto a tantos colaboradores? Como a Drogal se vê como uma referência na geração de empregos?

Ao longo dessas nove décadas construímos uma cultura sólida, guiada por valores que respeitam as pessoas, impulsionam a inovação e promovem o bem coletivo. A Drogal cultiva valores fundamentais como respeito, transparência e comprometimento, tanto no acolhimento dos clientes quanto no cuidado com seus colaboradores, mantendo uma tradição de valorização humana e desenvolvimento profissional.