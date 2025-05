Notas de falecimentos | 31/05/2025

SRA. ADENILDA TORRES DE OLIVEIRA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 57 anos, filha do Sr. José Albert Torres, falecido e da Sra. Maria do Socorro Matias Torres, era casada com o Sr. Edson Aparecido de Oliveira; deixa os filhos: Lucas Torres de Oliveira; Juliana de Oliveira Lima, casada com o Sr. Diego Luiz Lima e Camila Torres de Oliveira. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h da sala “03” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole.À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. DEISE ALMEIDA DA SILVA faleceu dia 29/05/2025 na cidade de Piracicaba, aos 68 anos de idade e era casada com o Sr. Marcos Rodrigues da Silva. Era filha do Sr. Francisco de Araujo Almeida e da Sra. Dalzira da Silva Almeida, falecidos. Deixa irmãs, enteados, sobrinhos, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 30/05/2025 na sala Safira no Memorial Metropolitano de Piracicaba das 10h ate as 15:00hs, em seguida ocorreu a Cerimônia de homenagens póstumas no Salão Nobre também no mesmo local. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. IRENE SCAREL BOTAN faleceu ontem, nesta cidade, contava 85 anos, filha dos finados Sr. Alciso Scarel e da Sra. Tereza Martins; deixa os filhos: Antonio Sivaldo Botan, casado com a Sra. Cristiana Aparecida Gimenez Botan e Lucilene Aparecida Botan. Deixa as netas: Caroline Botan de Moraes e Gabrieli Botan Cordeiro, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje saindo o féretro às 13h do Velório Municipal na cidade de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.