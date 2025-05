Orquestra Educacional une gerações pela música em Piracicaba

No coração de Piracicaba, onde as tradições culturais seguem pulsando com força, um grupo musical vem encantando plateias e desafiando o tempo. A Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP), que completa 10 anos neste ano de 2025 e abriu sua temporada no último dia 4 de maio com casa cheia no Teatro Municipal Dr. Losso Netto, vai além da excelência artística. Ela é o retrato vivo de como a música pode unir gerações — e transformar vidas, apenas pelo amor de tocar.

Composta por cerca de 80 integrantes, a OEP abriga talentos de todas as idades. Em seus ensaios e apresentações, é possível ver lado a lado crianças, adolescentes, adultos e idosos dividindo partituras, olhares e emoção. São artistas que tocam não por obrigação ou profissão, mas por puro amor à música — e por tudo o que ela representa em suas jornadas pessoais.

"Somos uma família", resume Antonio Fernando Caputti de Oliveira, de 76 anos, um integrantes da OEP que se emociona ao falar da experiência. “Tocar sem remuneração, apenas por paixão, é algo que vem da alma. Aqui há poesia, companheirismo, amizade. Isso muda a nossa vida.”