Brasileiros trabalham quase metade do ano só para pagar imposto

Em 2025, os brasileiros trabalharam 149 dias, do início do ano até esta quinta-feira (29), exclusivamente para arcar com a carga tributária. Os dados são do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) e incluem tributos federais, estaduais e municipais.

O número representa um acréscimo de um dia em relação ao ano anterior. O IBPT aponta como principais motivos o retorno da cobrança da folha de pagamento para 17 setores da economia, o aumento das alíquotas do ICMS em diversos estados a partir de 1º de abril e a nova tributação sobre importações de pequeno valor.