Limpeza na rede de esgoto retira quase 450 toneladas de resíduos

Com tecnologia de hidrojateamento e operação fora do horário de pico, Mirante investe na melhora da eficiência dos sistemas e gera benefícios para toda a população.

Com o objetivo de assegurar o pleno funcionamento da rede coletora de esgoto e reduzir riscos de obstruções e extravasamentos, a Mirante, concessionária responsável pelos serviços de esgotamento sanitário em Piracicaba, iniciou no começo do ano um programa de limpeza preventiva. A ação abrange 7,5 quilômetros de tubulações, distribuídas pelas ruas do município.

O serviço é executado fora do horário de pico, quando há menor uso da rede, o que garante uma intervenção mais eficiente e menor impacto para a população, como parte do cuidado da empresa para garantir a continuidade dos serviços. Caminhões hidrojato de alta potência realizam a sucção de resíduos acumulados — como areia, pedras e lixo — ao mesmo tempo em que promovem a lavagem das paredes internas das tubulações, promovendo a integridade e fluidez do sistema, prevenindo obstruções que poderiam gerar extravasamentos.