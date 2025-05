Carreta despenca de viaduto e fere motorista

Uma carreta saiu da pista e caiu de um viaduto na manhã desta quarta-feira (29), no km 169,380 da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Araras, no sentido interior-capital, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Apesar do impacto, o tráfego no local permaneceu normal, sem interdição de faixas ou registro de lentidão. Equipes da concessionária, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária e do SAMU atenderam a ocorrência e acompanharam a retirada segura do veículo.

As causas do acidente ainda serão apuradas.