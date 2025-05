Homem introduz coco no ânus e é socorrido pelo SAMU

Uma ocorrência inusitada mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) na noite desta terça-feira (27), para o transporte de uma vítima grave ao Hospital de Trauma e Emergência de João Pessoa, na Paraíba.

Segundo informações, um homem de 53 anos deu entrada na unidade hospitalar com fortes dores e sangramento na região anal. Após avaliação inicial, foi constatado que ele estava com um objeto estranho introduzido no ânus — algo semelhante a um coco, que teria ficado preso.