Notas de falecimentos - 30/05/2025

SR. CARLOS ALBERTO DE SOUZA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 56 anos, filho do Sr. Sebastião Candido de Souza, falecido, e da Sra. Benedita Maria de Jesus Souza. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h da sala “03” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. JOSÉ CARLOS ARRUDA faleceu dia 29/05/2025 na cidade de Piracicaba, aos 60 anos de idade e era casado com a Sra. Daniela Cristina Rissato. Era filho do Sr. Benedito Arantes Arruda e da Sra. Juracy Fração Arruda, falecidos. Deixa os filhos: Daiane Cristina Arruda casada com Alex Santana de Jesus Lima, Jennifer Fernanda Arruda casada com Deivid William Alves, Jose Carlos Arruda Junior e Carlos Daniel de Camargo. Deixa os netos: Danilo, Pedro, Davi, Daniel, Heloisa e Eitor. Deixa familiares e amigos. O velório ocorreu dia 29/05/2025 na Sala Diamante do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba das 11h30 às 15h30, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. JOÃO CARLOS GOMES ANJOS faleceu ontem, na cidade de Americana/SP, contava 81 anos, filho dos finados Sr. João Gomes Anjos e da Sra. Gloria Tavares Anjos, era casado com a Sra. Lurdes Bindella; deixa os filhos: Tereza; Luis; Patricia e Neide. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O Velório será realizado hoje, das 8h às 11h no Velório do Cemitério Parque Gramado na cidade de Americana/SP, sendo transladado o corpo para o Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.