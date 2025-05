XV de Piracicaba fez jogo-treino em Araraquara

Nesta fase final de intertemporada - que está sendo realizada no CT XV-Raízen, pois o Barão está em processo de troca do gramado -, o mais importante para o técnico Moisés Egert é dar entrosamento à equipe, que está sendo remontada para a Copa Paulista. Até agora, foram confirmados 14 reforços, entre renovações, empréstimos e contratações.

Em preparação para a Copa Paulista 2025, o XV de Piracicaba faz, nesta sexta-feira (30), diante da Ferroviária, às 15h30, em Araraquara, seu segundo jogo-treino. No primeiro teste, na terça-feira (27), o Alvinegro bateu o sub-20 do Velo Clube por 7 a 0. Já o último jogo-treino será no dia 7 de junho, contra o União São João, às 10h, em Araras.

O quinto reforço foi o volante Gustavo Hebling, 29 anos, que estava no Nacional-AM. Em seguida, o clube anunciou as renovações de contrato do atacante Erik Bessa, 28 anos, e do goleiro Gabriel Coutinho, 28 anos.

O oitavo jogador a desembarcar no Barão da Serra Negra foi o meia-atacante Wallyson, 23 anos, ex-Tirol/CE; e o nono reforço foi o meia Matheus Carvalho, de 33 anos, que renovou seu vínculo com o clube até o final da atual temporada.

Ainda chegaram o volante Carlos Manuel, de 24 anos, ex-Velo Clube; o lateral-esquerdo Edson Kauã, 21 anos, por empréstimo do Remo; o zagueiro Luís Felipe, 29 anos, ex-Piauí; o lateral-direito Peixoto, 26 anos; ex-Jaguar-PE; e o volante Djavan, 29 anos, também ex-Piauí.

DIA 16

O XV de Novembro estreia na competição no dia 16 de junho, diante do São Bento, às 19h45, em Sorocaba. Já a estreia do Alvinegro em casa será no dia 20, uma sexta-feira, a partir das 20h, diante do Rio Branco, na segunda rodada, no primeiro duelo regional válido pela Copa Paulista.