Piracicaba enfrenta caos respiratório nas UPAs

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Piracicaba vêm registrando aumento significativo no fluxo de pacientes nas últimas semanas. O motivo é o crescimento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e infecções virais, que têm pressionado a capacidade de atendimento da rede municipal de saúde.

Na tarde desta quinta-feira (29), a equipe do Jornal de Piracicaba visitou duas das principais UPAs do município: a do bairro Vila Cristina e a do bairro Piracicamirim. Durante a visita, foi observado um grande número de pessoas aguardando atendimento, com tempo médio de espera entre 2 e 3 horas em ambas as unidades.

De acordo com os profissionais das unidades, o aumento da procura tem sido constante, especialmente por pacientes com sintomas gripais e respiratórios. Apesar do cenário de maior demanda, as unidades seguem em funcionamento, atendendo conforme a ordem de prioridade médica, por meio do sistema de classificação de risco.