Grávida mata marido com facada enquanto apanhava

Uma mulher grávida matou o marido com uma facada após ser agredida por ele, na última segunda-feira (26), no município de Pancas, no Espírito Santo. A suspeita, de 25 anos, foi presa em flagrante pela Polícia Militar.

De acordo com informações da PM, momentos antes do crime a gestante havia acionado a polícia relatando ter sido agredida pelo companheiro. Enquanto a equipe se deslocava o homem retornou à residência e tentou agredi-la novamente. Durante a nova tentativa de agressão, a mulher desferiu um golpe de faca na lateral do tórax do marido.

Segundo a própria suspeita, a facada não teve intenção de matar. O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.