Notas de falecimentos | 29/05/2025

SR. GENÉSIO JUVENAL DOS SANTOS faleceu anteontem, nesta cidade, contava 80 anos, filho dos finados Sr. Juvenal José Francisco dos Santos e da Sra. Jorgina dos Santos, era casado com a Sra. Teresinha Ivete Fuzatto dos Santos; deixa as filhas: Cristiane Aparecida dos Santos Baggi, casada com o Sr. Eduardo Antonio Baggi e Luciane Helena dos Santos Crevelari, casada com o Sr. Nilton José Crevelari. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h da sala “A” do Velório do Cemitério do Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. FRANCISCA AFONSO GOZZER faleceu anteontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 86 anos, filha dos finados Sr. Eloy Afonso e da Sra. Sebastiana Afonso, era viúva do Sr. Aristides Gozzer; deixa os filhos: Sergio José Gozzer; Joel Roberto Gozzer; Valdir Aristides Gozzer, falecido, Sueli Maria Gozzer, casada com o Sr. Valdemir Cesar Baldo; Jair Antonio Gozzer; João Ivo Gozzer; Gilmar Aparecido Gozzer e Wilson Luis Gozzer. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 11h do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Parque da Paz na cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. CECÍLIA BASSETTO LOPES faleceu dia 27/05/2025 na cidade de Piracicaba, aos 86 anos de idade e era viúva do Sr. Antonio Lopes. Era filha do Sr. André Bassetto e da Sra. Angela Bassetto, falecidos. Deixa os filhos: Sandra Helena Lopes Marin viúva do Sr. Antonio Eduardo Marin e Marcelo José Lopes casado com Luciana Geccherle Pereira. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 28/05/2025 às 15h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. JOSÉ MARTINS faleceu dia 28/05/2025 na cidade de Piracicaba, aos 89 anos de idade e era casado com a Sra. Myltes Arthur Martins. Era filho do Sr. José Martins e da Sra. Francisca Cavallieri, falecidos. Deixa os filhos: Cristina Martins Fargetti casado com Sylvio Lisboa Fargetti, José Martins Junior casado com Rita de Cassia Alves de Oliveira Martins, Marcia Martins, Renato Martins casado com Cacilda Couto Martins e Claudia Martins, falecida. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 16h, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. LILIAN APARECIDA FERNANDES faleceu anteontem, nesta cidade, contava 44 anos, filha do Sr. Lourenço Alexandre da Silva, falecido e da Sra. Claudia Helena de Jesus Balarin, era casada com o Sr. Nivaldo Aparecido Fernandes; deixa os filhos: Brenda Hisis Fernandes, casada com o Sr. Roberth Willian de Paula Polli; Giovani Robert Fernandes, casado com a Sra. Carol Aparecida e Fabricio da Silva, casado com a Sra. Andresa. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h da sala “02”, do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. MARIA APARECIDA BORGHESI faleceu anteontem, na cidade de São Paulo/SP, contava 74 anos, filha dos finados Sr. Alcides Borghesi e da Sra. Leonor Borghesi; deixa o filho: Luis Henrique Borghesi Mantellato, casado com Ricardo Mendes Ramos. Deixa irmão, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 do Velório da Saudade, sala “06”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.