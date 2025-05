Tarcísio entrega 332 casas em Piracicaba e anuncia mais 150

“Primeira coisa que o Helinho falou foi que tem 150 famílias numa área de risco em Piracicaba. Precisamos resolver isso. Falei que vamos resolver o problema e o governo do Estado de São Paulo vai te ajudar e construir as 150 casas para essas famílias. Pode contar com a gente!”, disse.

O governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), participou, nesta quarta-feira (28), da entrega de moradias do Programa Casa Paulista, em Piracicaba. Durante o evento, o político confirmou que fará nova parceria com a Prefeitura para a construção de moradias para cerca de 150 famílias que estão em zona de risco na cidade, a pedido do prefeito Helinho Zanata (PSD).

Ao Jornal de Piracicaba, o prefeito Helinho Zanatta destacou a vinda do governador a cidade: “Olha, a importância é que o governador esteja aqui, para ele sentir as realidades do município. Primeiro que nós vamos fazer novos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, junto com o Governo Federal, o Governo do Estado apoiando e a Prefeitura.”

Na sequência, Helinho explicou o trabalho que será feito para a retirada das 150 famílias e a construção das residências: “Essa área em especial é um pedido de em torno de 150 moradias, a gente vai analisar um pou-quinho mais, um pouco menos, mas é que eles estão embaixo de uma linha de alta tensão. Isso põe (as famílias) em risco e não pode ser regularizado”.

“Mas essas famílias específicas vão ter que ser realocadas. E aí a gente está pedindo para o Governo do Estado, para que através do CDHU, através do secretário Marcelo Branco, ele possa fazer o convênio com a gente para poder colocar essas famílias nesse ambiente”, com-pletou.