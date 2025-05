Contra o Mogi Guaçu, XV decide Jogos da Juventude

A equipe DNA XV Sub-18, em parceria com a Selam (Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras), decide na tarde desta quinta-feira (29), a Fase Regional da 40ª edição dos Jogos Abertos da Juventude. O Nhô Quim atuará diante de Mogi Guaçu, às 15h30, no CT (Centro de Treinamento) XV-Raízen, em Saltinho. O torneio conta com os jogos divididos em dois tempos de 30 minutos cada. Em caso de empate ao término do tempo regulamentar, a definição vai para as cobranças de pênaltis.

O Alvinegro Piracicabano conquistou a sua vaga à final depois de passar pela representação de Aguaí nas semifinais (etapa em que iniciou na competição), no último dia 21. A partida, realizada no Estádio Municipal Dr. Leonardo Guaranha, em Aguaí, terminou empatada em 1 a 1, e o XV de Piracicaba venceu por 4 a 2 nas cobranças de pênaltis, em seguida. Já Mogi Guaçu ganhou de Itatiba, nas quartas de final, e de São José do Rio Pardo, na sequência, avançando, assim, no campeonato.

O campeão se classificará para a Fase Final Estadual, que acontecerá entre 13 e 22 de junho, em Lençóis Paulista. O Nhô Quim utiliza como base o seu elenco Sub-17, que chegou recentemente às semifinais da Field Cup, e é dirigido por Matheus Hansen, técnico, também, no certame organizado pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. As exceções são os volantes Davi Vian e Valverde, que nasceram em 2007, dentro do limite estipulado para os atletas poderem ser inscritos.