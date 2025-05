Arma na cara: motorista de app tem carro roubado na Rua do Porto

Um motorista de aplicativo passou por momentos de terror na noite desta terça-feira (27), em Piracicaba. Ele teve o carro roubado por dois bandidos armados que estavam disfarçados de entregadores do iFood.

A emboscada aconteceu na movimentada Rua do Porto. Os criminosos chamaram uma corrida e marcaram o ponto de encontro no bolsão do Parque da Rua do Porto. Quando o motorista chegou ao local, foi surpreendido com um revólver apontado para o rosto e obrigado a sair do carro, um HB20.