Notas de falecimentos | 28/05/2025

SRA. FABIANA APARECIDA FERNANDES BONATO faleceu ontem, nesta cidade, contava 46 anos, filha do Sr. Lazaro Antonio Barbosa Fernandes e da Sra. Maria de Lourdes Silva Fernandes, era casada com o Sr. Diogenes Alexandre Bonato; deixa a filha Maiara Aparecida Bonato, irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h30 da sala “Standard’’ do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. GENELISIA BATISTA DE SOUZA DA SILVA faleceu ontem, nesta cidade, contava 97 anos, filha dos finados Sr. João Batista de Souza e da Sra. Ana Maria de Andrade, era viúva do Sr. Zacarias da Silva; deixa os filhos: Tereza da Silva Cavalcante; Ana Batista de Souza; Cleuza da Silva; Almerinda da Silva; Belarmino da Silva, falecido; Juraci da Silva, falecido; Jose da Silva, falecido; Jorge da Silva, falecido; Valdeci da Silva, falecido e Diacis da Silva, falecido. Deixando a irmã Maria de Lurdes de Andrade, netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Três Fronteiras/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. MAFALDA MARIA PAGOTTO LOURENÇO (FADA) faleceu dia 26/05/2025 na cidade de Piracicaba, aos 89 anos de idade e era viúva do Sr. José Lourenço de Camargo. Era filha do Sr. Francisco Pagotto e da Sra. Elvira Berto, falecidos. Deixa os filhos: Josmar Pagotto Lourenço, já falecido; Jaime Lourenço de Camargo casado com Lucia Francisco da Silva; Jair Lourenço de Camargo casado com Marlene Calderan; Jairo Lourenço de Camargo; Gisele Lourenço de Camargo Dalla Villa casada com Sergio João Dalla Villa. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, irmãs e familiares. O seu sepultamento ocorreu dia 27/05/2025 às 17h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.