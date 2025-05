Ladrão esconde 14 facas no corpo em furto bizarro em Piracicaba

Apesar da situação inusitada, ninguém se feriu. O caso viralizou nas redes sociais, com internautas questionando: "Como alguém acha que vai sair andando normalmente com 14 facas escondidas no corpo?"

O homem permanece detido e responderá por furto qualificado. As facas foram devolvidas à loja, que registrou um boletim de ocorrência e reforçou a segurança do local.