VÍDEO: praticantes de parapente despencam em ribanceira na serra

Dois praticantes de parapente foram resgatados após caírem em uma ribanceira na cidade de São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba. A operação de salvamento contou com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar, com base em Campinas, e o trabalho fundamental do Corpo de Bombeiros local.

Segundo informações, as vítimas se preparavam para o salto de parapente na rampa, quando, por motivos ainda não esclarecidos, perderam o controle e despencaram em uma área de difícil acesso.

Apesar do susto, as duas pessoas foram resgatadas conscientes e sem ferimentos graves, o que foi considerado um grande alívio pelos socorristas, diante da dimensão do acidente.