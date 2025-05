Ecoponto do Mário Dedini arde em chamas em 2º incêndio na semana

Pela segunda semana consecutiva, Piracicaba foi palco de um incêndio em ecoponto. Na noite deste sábado (24), as chamas tomaram conta da unidade localizada no bairro Mário Dedini, exigindo ação imediata e intensa das equipes de emergência.

O fogo se espalhou rapidamente e mobilizou o Corpo de Bombeiros, com suporte da Defesa Civil e da Guarda Civil Municipal (GCM). Máquinas e caminhões-pipa, enviados por empresas da região, também reforçaram o combate às chamas, em um esforço coletivo para controlar a situação.

O cenário foi de destruição. Restos de materiais acumulados no local alimentaram as labaredas e dificultaram o trabalho de contenção. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas pelas autoridades.

Casos em sequência preocupam autoridades