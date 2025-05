Notas de falecimentos | 24/05/2025

SR. ADILSON DE CAMARGO faleceu anteontem, nesta cidade, contava 55 anos, filho dos finados Sr. Antonio de Camargo e da Sra. Maria Ivone do Prado Camargo. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h da sala “03” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. BENEDITA DE ALMEIDA GARBIN faleceu anteontem, nesta cidade, contava 94 anos, filha dos finados Sr. Narcizo Elias de Almeida e da Sra. Sebastiana Henrique da Rosa, era viúva do Sr. Olivio Garbin; deixa os filhos: Nivaldo Garbin, falecido; Doralice Garbin das Neves e Sueli Aparecida Garbin Baratto. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h do Velório da Saudade, sala “08”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

JOVEM: BIANCA LIBERATO faleceu anteontem, nesta cidade, contava 21 anos, filha do Sr. Edmilson Batista Liberato e da Sra. Elaine Cristina Ramos Liberato. Deixa irmã, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h da sala “01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.