Os 4 sintomas de demência que você provavelmente está ignorando

Dados do Ministério da Saúde indicam que mais de 1,7 milhão de brasileiros convivem atualmente com algum tipo de demência. Com o envelhecimento da população, a estimativa é que esse número ultrapasse 5,5 milhões até 2050. A condição, de origem neurodegenerativa, envolve diferentes alterações cognitivas, sendo a perda de memória apenas uma delas.

Especialistas destacam que a identificação precoce dos sintomas é essencial para diagnóstico e tratamento, com foco na manutenção da qualidade de vida e no controle da progressão da doença.

Principais sinais de alerta

Dificuldade para executar tarefas rotineiras

Um dos primeiros indícios pode ser a perda da capacidade de planejar ou executar atividades simples, como seguir uma receita conhecida ou organizar as contas do mês. Esse sintoma está relacionado à função executiva, responsável por habilidades como planejamento, organização e resolução de problemas.