Estes sinais na boca podem indicar que você está com diabetes

Dados do Ministério da Saúde indicam que cerca de 16,8 milhões de brasileiros convivem com diabetes. A condição crônica, caracterizada por alterações na produção ou uso da insulina, pode gerar consequências em diversos sistemas do corpo, incluindo a cavidade oral. Profissionais da saúde alertam que a identificação de sinais bucais pode contribuir para o diagnóstico precoce e para o controle da doença.

Efeitos da diabetes na boca

Em muitos casos, os primeiros sinais da diabetes descompensada podem se manifestar na boca. Entre os sintomas relatados por profissionais da área odontológica estão:

Boca seca (xerostomia): redução na produção de saliva associada ao aumento da glicose no sangue, o que interfere na função das glândulas salivares.

Inflamação gengival: alterações nos níveis de açúcar favorecem a proliferação de bactérias, aumentando o risco de gengivite e sangramentos durante a escovação.

Perda de dentes: o risco de doenças periodontais e infecções pode comprometer a estabilidade dentária.

Açúcar na saliva: a elevação da glicose na cavidade bucal pode acelerar o aparecimento de cáries.

Demora na cicatrização: ferimentos na boca podem demorar mais para cicatrizar em pessoas com diabetes.

Aftas: pequenas úlceras ou lesões podem surgir com maior frequência quando há descontrole glicêmico.

Alterações no paladar: sensação de gosto metálico ou amargo (disgeusia) é observada em alguns pacientes.

Hálito alterado: a presença de cetonas no organismo pode provocar odor característico, semelhante ao de frutas fermentadas.

Prevenção e cuidados

Para evitar o agravamento desses sinais, é recomendado que pessoas com diabetes realizem acompanhamento odontológico regular, mantenham a higiene bucal adequada e controlem os níveis de glicose. A identificação precoce de alterações na boca pode auxiliar na condução do tratamento e na prevenção de complicações.

Outros sinais de alerta