Brasileiro tenta entrar para o Guinness: “maior corno do mundo'

Vagner Macedo, residente da capital paulista, entrou com uma solicitação junto ao Guinness World Records para ser reconhecido como "O maior corno do mundo". Esta é uma categoria ainda não registrada oficialmente: a de maior praticante do modelo de relacionamento conhecido como cuckold. A proposta tem como base o estilo de vida adotado por ele e sua esposa, a influenciadora digital Bella Mantovani.

O casal vive um relacionamento aberto há cerca de vinte anos. Nesse modelo, um dos parceiros se envolve com outras pessoas de maneira consentida, com conhecimento e, em algumas situações, participação do outro parceiro. Segundo Vagner, o relacionamento segue diretrizes acordadas por ambos e é marcado pela transparência.

Ele afirmou que já participou de mais de 100 situações desse tipo, algumas das quais foram registradas para plataformas com conteúdo adulto. O influenciador declarou que a relação se mantém por meio do diálogo, da autonomia individual e da definição conjunta de limites.