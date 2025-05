Urinador de porta de escola infantil é procurado pela polícia

Um homem está causando revolta entre pais, funcionários e moradores do bairro Santa Rosa ao ser flagrado urinando nos arredores de uma escola municipal, justamente no horário de entrada das crianças em Piracicaba.

De acordo com a direção da escola, o indivíduo tem cometido o ato obsceno de forma recorrente. Ele chega ao local em um carro de passeio, para o veículo próximo à instituição e urina em via pública, diante de grande movimentação de alunos e funcionários.

Funcionários da escola conseguiram registrar o momento em vídeo, captando imagens tanto do autor quanto do carro utilizado. Com base nos registros, a equipe da viatura 44 da Guarda Civil — composta pela GCF Luciane e o GC Franzin — foi acionada pela Central de Operações para prestar apoio à instituição.