Notas de falecimentos - 23/05/2025

SRA. APARECIDA RIVABEM faleceu dia 21/05/2025 na cidade de Piracicaba, aos 79 anos de idade. Era filha do Sr. João Rivabem e da Sra. Maria Silva, falecidos. Deixa os irmãos; Geraldo Rivabem, Leonildo Arrivabene, Jovelina Rivabem Mizuhira, sobrinhos, familiares e amigos. Deixa também ‘‘Dorvalino, Tereza, Geni, Jose, Armelindo, Sebastião, Paschoal – IN MEMORIAN’’. O seu sepultamento ocorreu dia 22/05/2025 às 14h30, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade, sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. EDINALDO WILLIANS DO CARMO faleceu anteontem, nesta cidade, contava 52 anos, filho do Sr. Valdemar Antonio do Carmo, falecido e da Sra. Cristina Gomes do Carmo, era casado com a Sra. Marilda Aparecida Granzoto; deixa os filhos: Larissa do Carmo; Gabriel do Carmo; Gabrielly do Carmo; Leticia Bertazzoni e Kelly Bertazzoni, casada com o Sr. Richard Bonamin. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h da sala “02” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. ERLEI RODRIGUES DA SILVA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 48 anos, filho dos finados Sr. Salvino Rodrigues da Silva e da Sra. Maria Rosa Rodrigues; deixa a filha: Lorena Moraes da Silva. Deixa irmãs, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h do domicílio da família, sito à Travessa Avelina Ferreira da Cunha n°52, Bairro Jardim Camargo, para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. FERNANDO CESAR DONVITO (PASTEL) faleceu dia 22/05/2025 na cidade de Piracicaba, aos 66 anos de idade e era casado com a Sra. Katia Teresa Schmidt Donvito. Era filho do Sr. Armando Donvito e da Sra. Nahir Bottene Donvito, falecidos. Deixa os filhos: Leonardo Schmidt Donvito casado com Isabela Vitti, Karolina Schmidt Donvito. Deixa o neto: Benicio Vitti Donvito, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje ás 16h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.