FPF divulga tabela oficial do torneio; XV joga em casa às sextas

A diretoria entende que, às sextas-feiras à noite, proporcionará maior conforto ao torcedor e, assim, conseguirá trazer mais público ao estádio. A estreia do Alvinegro em casa será no dia 20 de junho, diante do Rio Branco, na segunda rodada. Depois, na quarta rodada, recebe o Primavera, no dia 4 de julho.

O XV de Piracicaba optou por jogar todas as partidas na Copa Paulista, com o mando no estádio Barão da Serra Negra, às sextas-feiras à noite (20h). O clube solicitou a mudança (na tabela original, os jogos estavam marcados provisoriamente aos domingos) e a FPF (Federação Paulista de Futebol) acatou o pedido e anunciou a mudança oficialmente nesta quinta-feira (22).

Na sexta rodada, no dia 18 de julho, já no returno da competição, recepciona o São Bento; depois, na oitava rodada, pega o Guarani, no dia 1 de agosto; e encerra a primeira fase da competição diante do Paulista.



Esse último confronto, diante do time de Jundiaí, será o único que não será na sexta – será no sábado, dia 16 de agosto, quando todas as equipes jogarão no mesmo dia e horário, pois se trata da definição de classificação dos times para a segunda fase do torneio.

INTERTEMPORADA

A equipe segue trabalhando no CT XV-Raízen visando à estreia da competição, no próximo dia 16 de junho, às 19h45, diante do São Bento, em Sorocaba. O clube anunciou 10 reforços, entre contratações e renovações de atletas que já estavam no clube, mas seus vínculos haviam expirado.