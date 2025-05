Corta-Mato faz campanha do orgulho autista em junho 

A próxima edição da Corrida Corta-Mato, que tradicionalmente acontece no primeiro domingo na Esalq/USP (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz), terá uma participação especial: o Projeto Célula participará do evento no mês que é dedicado à conscientização e ao orgulho autista.

Convidados a participar da corrida, no dia 1 de junho, os integrantes do projeto levarão à pista muito mais do que passos firmes: levarão visibilidade, empatia e a luta por mais inclusão.

O grupo é formado por famílias atípicas e profissionais que se reúnem todas as segundas-feiras, a partir das 18h30, no Centro Comunitário do bairro Vila Cristina. Em formato de roda de conversa, o projeto promove trocas de vivências fundamentais para o acolhimento e fortalecimento da comunidade neurodiversa da cidade.