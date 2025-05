Notas de falecimentos | 22/05/2025

SR. DOUGLAS BENÁ faleceu dia 20/05/2025 na cidade de Limeira, aos 33 anos de idade e era casado com a Sra. Julia Zeffa Bená. Era filho do Sr. Leonardo Bená Junior e da Sra. Marcia Cristina Marques Silva. Deixa os filhos: Davi Gloto Bena e Matheus Gloto Bená. Deixa irmãs, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 21/05/2025 às 17h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 04, seguindo para o Cemitério da Saudade. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. ELISABETE PEDRO MANTOVANI faleceu ontem, nesta cidade, contava 68 anos, filha do Sr. Alcides Pedro, falecido e da Sra. Mercedes Fernandes Pedro, era casada com o Sr. Moacir João Mantovani; deixa os filhos: Rogerio Pedro Mantovani, casado com a Sra. Silvia Helena Mascarenhas e Vanessa Elisabete Mantovani, casada com o Sr. Gustavo Setem Nunes Simões. Deixa as netas: Giovana Mantovani Simões; Lais Mantovani Simões; Maria Eduarda Mascarenhas Mantovani e Isabela Mascarenhas Mantovani. Deixa também, irmão, sobrinhos, demais familiares e amigos. O início do velório foi realizado ontem, das 16h às 19h no Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala “Diamante”, sendo transladado o corpo hoje para a continuidade do velório das 07h00 às 10h00 no Velório do Cemitério “Pax” da cidade de Sorocaba/SP, seguindo para sepultamento na referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. GILBERTO JORGE CANDIDO SOUZA faleceu dia 21/05/2025 na cidade de Piracicaba, aos 58 anos de idade e era casado com a Sra. Marlene Cordeiro Carvalho de Souza. Era filho do Sr. Elenico Candido de Souza e da Sra. Eunice Jorge de Souza, falecidos. Deixa familiares e amigos. O velório ocorreu dia 21/05/2025 na Sala Esmeralda do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba das 12h30 às 17h, onde posteriormente será cremado. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.