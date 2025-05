Duas apostas levam prêmio de R$ 100 mi da Mega; veja números

Os apostadores que acertaram as seis dezenas são de Goiânia (GO) e de Caraguatatuba (SP). Cada um receberá um prêmio de R$ 51.507.067,95

As duas apostas vencedoras foram feitas em canais físicos. Em Goiânia, um bolão de cinco cotas apostou sete números na Loteria Eldorado. Em Caraguatatuba, um único apostador fez uma aposta simples de seis números na Lara Loterias.

94 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 68.396,43 cada

7.319 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.254,90 cada

Para o próximo sorteio, na quinta-feira (22), o prêmio está estimado em R$ 3,5 milhões.

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (22), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.