Notas de falecimentos | 21/05/2025

SR. ANTONIO MARCOS DOS SANTOS faleceu ontem, nesta cidade, contava 71 anos, filho dos finados Sr. Francisco dos Santos e da Sra. Elisa Botão dos Santos, era casado com a Sra. Floraci Ferreira. Deixa a filha Aline Aparecida dos Santos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala “02”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. ANGELA BATTIISTELLA DE GASPARI faleceu ontem, na cidade de Limeira/SP, contava 84 anos, filha dos finados Sr. Antonio Battistella e da Sra. Irma Trevisani Battistella, era viúva do Sr. Arivaldo de Gaspari; deixa os filhos: Claudia Battistella de Gaspari; Cristina Battistella de Gaspari e Fernando Battistella de Gaspari. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Limeira/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. ALINE CHRISTIANE CAFALEANTE faleceu ontem, nesta cidade, contava 42 anos, filha do Sr. Luis Francisco Bezerra Cafalcante e da Sra. Nilce Aparecida Ferreira Martins; deixa os filhos: Silas Miguel Cafalcante Balego e Lucas Gabriel Cafalcante Balego. Deixa as irmãs: Heloisa Leticia Cafalcante, Elaine Rafaela Cafalcante, Ellen Cristina Cafalcante, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala “Diamante”, para o Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. DOMINGOS BUZZINELLI NETO faleceu anteontem, nesta cidade, contava 80 anos, filho dos finados Sr. José Buzzinelli e da Sra. Aurora Buzzinelli, era casado com a Sra. Magda Del Nero Buzzinelli; deixa os filhos: Carlos Alberto Buzzinelli; Graziela Buzzinelli e Domingos Buzzinelli Junior, casado com a Sra. Elis Marina Uliana. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 8h às 15h30 na sala “Esmeralda” do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 15h45 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no “Salão Nobre” do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

DRA. FERNANDA MOSCHINI CAMARGO MELNEK faleceu dia 20/05/2025 na cidade de Piracicaba, aos 32 anos de idade. Era filha do Sr. Juan Carlos Melnek e da Sra. Maria Amelia Ferreira de Camargo Melnek. Deixa as irmãs: Rafaella Moschini Melnek e Daniela Melnek Vitti, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 15h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. JOÃO GRANZIOL faleceu anteontem, nesta cidade, contava 93 anos, filho dos finados Sr. Ernesto Granziol e da Sra. Paschoa Benvenuto, era viúvo da Sra. Leopoldina Durrer Granziol; deixa os filhos: Maria Ivone Granziol de Almeida, casada com o Sr. Dorival Custodio de Almeida; Vera Lucia Granziol; Edson Antonio Granziol, casado com a Sra. Maria Heloisa Lourenço; Catarina de Fatima Granziol, casada com o Sr. Luciano de Freitas Ferraz; João Francisco Granziol, casado com a Sra. Valdete Granziol e Renata Aparecida Granziol. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos.

Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala “08”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.