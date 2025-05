Batida entre caminhões fere motorista em Piracicaba

Um acidente entre dois caminhões deixou um motorista ferido na tarde desta terça-feira (20), na avenida José Micheletti, no centro de Piracicaba.

De acordo com testemunhas, um caminhão carregado com tijolos parou no semáforo quando foi atingido na traseira por outro veículo. O impacto causou ferimentos no condutor do segundo caminhão, um homem de 56 anos. O ajudante, que também estava no veículo, não se machucou.

Equipes de resgate foram acionadas e levaram a vítima ao Hospital dos Fornecedores de Cana (HFC). O estado de saúde não foi informado.