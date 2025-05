Pedestres em risco: mato toma calçada no São Dimas em Piracicaba

Um matagal tomou conta da calçada de uma residência na rua Paulo Pinto, no São Dimas em Piracicaba, dificultando a passagem de pedestres. A vegetação fechou eformou uma mata rasteira em plena área de grande circulação, próxima a um movimentado supermercado e diversos estabelecimentos comerciais.

A situação força os transeuntes a se arriscarem em meio ao mato ou caminharem pela rua, onde o tráfego de veículos é intenso. A garagem da casa, coberta de sujeira e em estado de aparente abandono, contribui ainda mais para o aspecto de negligência generalizada.

"Passar por aqui é terrível. Temos andar encostando as pernas no mato, mas ainda assim é melhor do que correr o risco de sermos atropelados", desabafou a aposentada Virgínia Albuquerque Odas, de 74 anos.