Vagas: 9ª Feira de Empregabilidade acontece na Igreja Betesda

A Igreja Batista Betesda, na Vila Rezende, recebe nesta quarta-feira (21) a 9ª Ação de Empregabilidade, organizada pelo vereador André Bandeira. A ação tem como principal objetivo aproximar candidatos em busca de oportunidades no mercado de trabalho das empresas e consultorias de recrutamento que atuam na cidade. O evento está marcado para acontecer das 19h às 21h.

Saiba mais

A Ação de empregabilidade atende desde quem está em busca do primeiro emprego até profissionais com experiência em cargos de maior responsabilidade. O evento é uma grande oportunidade para aqueles que buscam se inserir ou se recolocar no mercado de trabalho.