Notas de falecimentos | 20/05/2025

SRA. EDINAIR CODEIRO PINTO faleceu dia 17 p.p., nesta cidade, contava 78 anos, filha dos finados Sr. Euclides Cordeiro do Nascimento e da Sra. Rita Rodrigues Pinto, era casada com o Sr. Luiz Ribeiro Neves; deixa os filhos: Jose de Fatima Ribeiro Pinto; Joaquim Ribeiro Pinto; Gedeon Ribeiro Pinto; Adão Beato Ribeiro Pinto; Eva Aparecida Ribeiro Borin; Jose Aldeon Ribeiro Pinto; Jose Alaor Ribeiro Pinto; Evanete Ribeiro Pinto Fedrizzi, Evaneide Ribeiro de Oliveira; Rita Aparecida Ribeiro Marques; Antonio Geraldo Ribeiro Pinto; Geovando Luiz Ribeiro Lotero e Ergida Ribeiro Pezzato. Deixando também netos, bisnetos, genros, noras, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu anteontem das 07h30 às 14h15 na sala “Diamante” do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 14h30 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no “Salão Nobre” do mesmo local, ao término do Velório foi transladado o féretro para o sepultamento no Cemitério do Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. GIOVANE PEREIRA DE SOUZA faleceu ontem, nesta cidade, contava 69 anos, filho dos finados Sr. Sebastião Pereira de Souza e da Sra. Almezina Benta de Souza, era casado com a Sra. Ana Lucia de Souza; deixa o filho: Giovani Pereira Souza Junior, casado com a Sra. Emily de Paula Barros. Deixa os enteados: Adriano Inacio Souza da Silva, casado com a Sra. Patricia Fernanda Ribeiro da Silva e Andressa Karina da Silva. Deixa também netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h da sala “01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. IDALINA VIEIRA MARQUES faleceu anteontem, nesta cidade, contava 91 anos, filha dos finados Sr. Brasilio Nunes Vieira e da Sra. Maria de Jesus Vieira, era viúva do Sr. Sebastião Marques; deixa os filhos: Gilberto Aparecido Marques, casado com a Sra. Adriana Aparecida Geraldi Marques e Lucimara Aparecida Marques. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h do Velório da Saudade, sala “02”, para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.