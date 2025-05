Audiência pública discute empreendimento em área da Boyes

Organizado em parceria com a Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico (UPPH), vinculada à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado, o evento acontecerá das 13h30 às 16h30, no Teatro Erotídes de Campos, localizado no Engenho Central (Av. Dr. Maurice Allain, 454). A sessão será aberta ao público, com acesso gratuito limitado à capacidade do espaço, que comporta até 300 pessoas.

O Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat) realiza hoje uma audiência pública para discutir o projeto de construção do empreendimento residencial vertical “Boulevard Mirante Piracicaba”, previsto para a área onde funcionava a antiga Fábrica Boyes, na cidade de Piracicaba.

De acordo com o regulamento, a audiência será presidida pelo presidente do Condephaat e contará com a participação de representantes da prefeitura e do empreendedor responsável pelo projeto, ambos com tempo de fala de até 15 minutos. As manifestações serão exclusivamente orais, sem o uso de projeções, e deverão se limitar ao tema em debate.

As contribuições feitas durante a audiência terão caráter consultivo e integrarão o processo administrativo que tramita no Condephaat. O evento será gravado e registrado oficialmente. Interessados em apresentar manifestações por escrito deverão utilizar o sistema eletrônico SEI, informando o número do processo.