Capotamento fere mulher, criança e motorista de app em Piracicaba

Uma colisão seguida de capotamento envolvendo um carro de aplicativo deixou feridos uma mulher, uma criança e o motorista do veículo na tarde desta segunda-feira (19), no entroncamento da avenida Doutor Paulo de Moraes, com a rua Visconde do Rio Branco e a Lauro Catulé de Almeida, no Jardim Higienópolis em Piracicaba.

De acordo com informações preliminares, equipes do Corpo de Bombeiros socorreram a mulher e a criança, que foram levadas ao Hospital dos Fornecedores de Cana. Já o motorista foi encaminhado à Santa Casa de Misericórdia.

No momento do acidente, as vítimas foram retiradas do veículo e receberam ajuda de populares até a chegada das equipes de resgate.Testemunhas contaram que o Renault Kwid, usado como carro de aplicativo, foi atingido lateralmente por outro veículo que seguia pela avenida. A Polícia Militar e a perícia estiveram no local, e as causas do acidente ainda estão sendo investigadas.