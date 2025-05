Onça que devorou caseiro chega ao abrigo onde viverá em cativeiro

A onça foi capturada em 24 de abril, mas ainda não há confirmação de que seja a mesma responsável pelo ataque. Durante exames realizados no CRAS, foram encontrados fragmentos ósseos e fios de cabelo nas fezes do animal, com possibilidade de origem humana. O material foi encaminhado à Polícia Científica para análise.

Os fragmentos serão comparados com amostras dos restos mortais da vítima e do sangue encontrado na área do ataque. O laudo final será enviado à Polícia Civil para auxiliar nas investigações.