Fatalidade: homem morre perto de casa após sair para caminhar

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, os agentes encontraram a vítima já caída e sem sinais de vida. Segundo relatos, ele havia comentado momentos antes que sentia desconforto no peito e formigamento. Na tentativa de se sentir melhor, decidiu sair para caminhar, mas percorreu apenas alguns metros antes de desmaiar próximo de casa.

Um homem de 41 anos morreu na calçada, em frente à residência onde morava, na noite deste domingo (18), no bairro Nhô Quim em Piracicaba.

Uma equipe do SAMU foi acionada e constatou o óbito por volta das 20h55. A perícia técnica esteve no local e, aparentemente, não foram encontradas evidências de violência no corpo.

A ocorrência foi registrada como morte suspeita e encontro de cadáver. O corpo foi encaminhado pela funerária ao Instituto Médico Legal para exames necroscópicos. O caso está sendo investigado.