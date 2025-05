Homem armado assalta padaria em Piracicaba

Um homem armado com um revólver assaltou uma padaria no bairro Pauliceia, em Piracicaba, na manhã deste sábado (17). Ele roubou dinheiro e produtos do estabelecimento, mas foi preso pela Polícia Militar no dia seguinte.

De acordo com informações da PM, o criminoso ameaçou os funcionários durante o assalto e fugiu logo em seguida. A polícia foi acionada e, após analisar imagens das câmeras de segurança, iniciou buscas na região.

O suspeito foi localizado na manhã deste domingo (18), enquanto vendia entorpecentes. Ele ainda tentou fugir, mas foi detido pelos policiais. Durante a abordagem, confessou o roubo à padaria e também o furto de um veículo.