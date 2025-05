Notas de falecimentos - 18/05/2025

Sra. Elizabeth Totti, Faleceu ontem, nesta cidade, contava 81 anos, filha dos finados Sr. Ernesto Totti e da Sra. Maria Simões Totti, era casada com o Sr. Carlos Alberto Zenatti; deixa as filhas: Sandra Helena Duarte Calixto, casada com o Sr. Claudemir Francisco Calixto e Ana Claudia Duarte Morales, casada com o Sr. Jorge Morales. Deixa netas, neto, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Emília Zied Milian, Faleceu dia 16/05/2025 na cidade de Piracicaba, aos 98 anos de idade e era viúva do Sr. André Milian Ortega, era filha do Sr. Allim Zied e da Sra. Caucab Zied, falecidos. Deixa os filhos: Edson Zied Milian casado com Zelinda Aguiar Jordão Milian; Eduardo Zied Milian, já falecido foi casado com Gisele Garrido. Deixa 03 netos: Carolina Jordão Milian; André Jordão Milian; Ana Garrido Milian. Deixa ainda o bisneto: Henrique Jordão Milian Vido, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 17/05/2025 as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição sala-C, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Menino - Hariel Alves do Nascimento, Faleceu dia 17/05/2025 na cidade de Piracicaba, e era filho de Patrick do Nascimento Silva e de Giovana Alves de Souza Ribeiro. Deixa os avós: Jacqueline e Carlos Lucio, Aldenize e Joel, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 17/05/2025 ás 16:00hs, no Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.