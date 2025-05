FASTWORK recebe prêmio internacional de melhor Fornecedor do Ano

Atuando em todos os programas da Embraer e com mais de 27 anos de parceria, a FASTWORK tem sido um parceiro colaborativo que fornece para a Embraer soluções de usinagem para peças de alta complexidade com níveis excelentes de qualidade e entregas no prazo.

Este prêmio foi concedido durante o Embraer Suppliers Conference 2025 (ESC 2025), evento anual que celebra a colaboração, a performance e a qualidade dos parceiros que contribuíram significativamente para os resultados da companhia ao longo de 2024. Entre as 10 categorias, a FASTWORK recebeu o prêmio na categoria “Subcontrato”, destacando o compromisso com a excelência operacional e a entrega de serviços de alta qualidade.

A FASTWORK orgulha-se de ser reconhecida com o prêmio Fornecedor do Ano pela Embraer.

“Hoje é um dia muito especial para mim e para toda equipe da Fastwork, trabalhando com segurança, qualidade e a excelência como princípios. Receber este prêmio pelo segundo ano consecutivo nos mostra a consolidação do resultado de nosso trabalho. Ter este reconhecimento nos motiva a trabalhar cada vez mais com toda a dedicação na busca pela excelência e na ajuda para moldar o futuro. O grupo de subcontratos da Embraer muito nos orgulha e eu gostaria de agradecer por 27 anos de parceria com as equipes Fastwork e Embraer. Obrigado pela oportunidade e ficamos muito felizes de ser uma solução voando pelos céus do mundo.” Comenta Mauro Matta, Diretor da Fastwork Program Systems Ltda.

"Com uma cadeia de suprimentos forte e alinhada, o ano passado provou nossa capacidade de atingir metas ambiciosas e estabelecer novos recordes. Mas moldar o futuro significa estar à frente, abraçando desafios, antecipando riscos, aplicando princípios da metodologia Lean, com segurança em primeiro lugar e qualidade sempre, seguindo juntos para promover a eficiência em nossos negócios. Moldamos o futuro agindo hoje com colaboração, propósito e visão", afirma Roberto Chaves, Vice-Presidente Executivo de Compras e Suprimentos Globais da Embraer.

Assim como nas edições anteriores, a Embraer lançou a condição de “Fornecedor Preferencial” aos premiados que também irão compor o Embraer Suppliers Advisory Council (ESAC), um grupo consultivo que fomenta o debate sobre as principais tendências e tópicos estratégicos, fortalecendo alianças para alavancar oportunidades de negócios com a companhia.