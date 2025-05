Uniodonto Piracicaba: planos podem ser adquiridos no site

Os planos odontológicos da Uniodonto Piracicaba podem ser consultados e adquiridos através do seu site. A cooperativa de dentistas disponibiliza esta facilidade no mundo digital por ser uma tendência de mercado. Basta acessar uniodontopiracicaba.com.br, clicar no banner de planos odontológicos e ver as possibilidades oferecidas.

Segundo Cláudio Zambello, presidente da Uniodonto Piracicaba, essa facilidade vem em decorrência do universo digital que está aprofundando o e-commerce e na rapidez em sua aplicação. Com a internet, barreiras geográficas foram quebradas e hoje é possível fazer a aquisição de um plano em qualquer local e horário, evitando idas e vindas para resolver a questão.

