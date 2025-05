Saiba o que o tremor nas pálpebras pode estar tentando te dizer

Espasmos involuntários nas pálpebras, conhecidos como mioquimia palpebral, têm sido relatados com frequência em ambientes de trabalho e situações de alta demanda mental. O fenômeno, geralmente passageiro, pode estar relacionado ao estresse, cansaço ou exposição prolongada a telas.

Por que esses espasmos acontecem?

Segundo o neurologista Guilherme Olival, o sintoma ocorre por causa de impulsos nervosos intensificados em períodos de tensão. A contração muscular na região dos olhos é uma resposta comum do organismo sob pressão. A utilização contínua de dispositivos eletrônicos também pode contribuir para esse tipo de espasmo.

A mioquimia costuma ser considerada um quadro benigno, sem relação com doenças neurológicas mais graves. No entanto, há situações em que a persistência ou intensidade do tremor pode indicar a necessidade de avaliação médica. Entre os sinais de atenção estão episódios que duram vários dias, atingem outras partes do rosto ou interferem em atividades diárias.

Ansiedade e burnout